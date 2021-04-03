Serenay Sarıkaya, 4 milyonluk reklam anlaşması yaptı

Reklam yüzü olduğu bir jean markasıyla 4 milyon TL'ye anlaşma imzalayan Serenay Sarıkaya, çekimler öncesinde imaj yeniledi.

Son olarak Cem Yılmaz ile olan birlikteliğini noktalayan sonrasında da soluğu Maldivler’de alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, ayağının tozuyla döndüğü Türkiye’de reklam anlaşması imzaladı.

Bir jean markasıyla 4 milyon TL'ye anlaşan oyuncu, önceki gün Etiler’deki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi.

Çekimler öncesi imaj yenilediği gözlenen oyuncu, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

KIYAFETLERİNİ BAĞIŞLADI

Başrolünde oynayacağı “Şahmeran” adlı dizi hakkında konuşan oyuncu, “Hazırlıklar devam ediyor. Çekimler eylül ayında başlayacak. Rolüm sürpriz olsun. Reklam çekimlerim var bu sıralar. Tatilde yeterince dinlendim, çalışmak için döndüm.” dedi.

Kullanmadığı kıyafetleri Türk Eğitim Vakfı’na bağışlaması hakkındaki soruya da yanıt veren Sarıkaya, “Evet, bağışladım ve 34 kız çocuğuna eğitim imkanı sağlandı. Bunun için çok mutluyum.” dedi.

“ÜŞÜMÜYOR MUSUN?”

Serenay Sarıkaya, yanına gelip “Bugün benim doğum günüm, beraber fotoğraf çektirebilir miyiz?” diyen hayranını ise kırmayıp hemen aracından indi.

16 yaşına girdiğini söyleyen hayranına “Üşümüyor musun? Montunu al gel, ben seni beklerim” diyen oyuncu, genç kıza sarılarak poz verdi.