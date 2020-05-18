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    Serenay Sarıkaya, Ankara kedisine özendi

    Serenay Sarıkaya, göz rengi değiştirme filtresi ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2020 - 13:38
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    Serenay Sarıkaya, Ankara kedisine özendi

    Koronavirüs salgını sebebiyle sevgili ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 2 aydır ev karantinasında olan Serenay Sarıkaya'dan, yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

    ANKARALI SERENAY

    En son Cem Yılmaz ile birlikte yaptıkları okey partisinden fotoğraf paylaşan Sarıkaya, bu defa da göz rengini değiştiren bir filtre ile karşımıza çıktı.

    Güzel oyuncu, ortaya çıkan görüntüyü doğduğu şehir olan Ankara’ya göndermede bulunarak, ‘Ankara kedisi’ notuyla paylaştı.

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