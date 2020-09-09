Serenay Sarıkaya: Anlat heyecanlı oluyor

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kovboy şapkasıyla poz verdi.

Geçtiğimiz günlerde evinin önünde görüntülenen ünlü komedyen Cem Yılmaz, muhabirlere verdiği tepkiyle gündeme gelirken, Serenay Sarıkaya'dan yeni paylaşım geldi.

"ANLAT ANLAT"

Serenay Sarıkaya "Anlat anlat heyecanlı oluyor. Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Sarıkaya iki ay önce hakkında çıkan iddialar yüzünden şöyle isyan etmişti: "Yahu bir insanın bu kadar da üstüne gelinmez ki! Üstelik sonu gelmiyor, bitmiyor. Ne kolay oldu iftira atmak, sınır, etik, ahlak bilmeden saldırmak. Ben de bir insanım."

Tİ'YE ALINDI

Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğraflarına photoshop uyguladığı iddia da edildi.

29 yaşındaki oyuncuya sosyal medyada, 'Ayak parmaklarını photoshoplamaktan ne hale getirmiş', 'Ayak ayak değil kürek' şeklinde yorumlar yapıldı.