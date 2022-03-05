Serenay Sarıkaya: Bergen, Farah'a kısmetmiş

'Bergen' projesinden iş yoğunluğu sebebiyle çekilen Serenay Sarıkaya, dün vizyona giren film hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Bergen' filminde başrol teklifi alan Serenay Sarıkaya, pandemi koşulları dolayısıyla kariyerinde büyük bir engele takıldı.

Teklifi kabul eden güzel oyuncu, çekimlerin sürekli ertelenmesi üzerine 'Şahmeran' dizisiyle anlaştı.

Hem dizi hem film çekimi için yoğun bir tempoya girecek olan Sarıkaya, bir süre sonra ise 'Bergen' filminden çekilme kararı aldı.

SERENAY GİTTİ FARAH GELDİ

Bergen projesinin yeni başrol oyuncusu ise Farah Zeynep Abdullah oldu.

Yüzlerce kişinin büyük bir merakla beklediği film de geçtiğimiz cuma günü seyircisiyle buluştu.

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SERENAY SARIKAYA: YOLLARI AÇIK OLSUN

Serenay Sarıkaya da önceki gün Etiler'de objektiflere yakalandı. Gazetecilerle sohbet eden Sarıkaya, film hakkındaki soruları yanıtladı.

2. Sayfa'nın haberine göre; pişman olup olmadığı sorulan Sarıkaya, "Birlikte yol aldığımız ekibin çok özenle büyük bir gayretle çalıştığını biliyorum ve filmi merak ediyorum. Yolları açık olsun. Eminim harika bir iş çıkarmışlardır." ifadelerini kullandı.

"FARAH'A KISMETMİŞ, HİÇ DERT DEĞİL"

Oyuncu, "İçinizde ukde kaldı mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Gerçekten zamanlama tutmadı. Bu işler biraz da kısmet işi. Farah’a kısmetmiş. Hiç dert değil. Müthiş bir şey çıktığına eminim."

Serenay Sarıkaya: Bergen, Farah Zeynep Abdullah'a kısmetmiş