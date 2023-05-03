Serenay Sarıkaya boynuna simit taktı Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'dan esprili paylaşım geldi.

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Medcezir dizisinden tam 9 yıl sonra televizyona iş yapan Serenay Sarıkaya, 'Aile' adlı dizisiyle ekranlara döndü.

Devin olarak döndü

İş ve aşklarıyla adından bahsettiren Serenay Sarıkaya, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde Devin karakterine hayat veriyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Sarıkaya, zaman zaman yaptığı esprili paylaşımlarla takipçilerini güldürüyor.

Sarıkaya, setten yaptığı esprili bir paylaşımla onların gönlünü aldı. Boynuna geçirdiği simit ekmekle poz veren Serenay Sarıkaya, bu eğlenceli kareyi, "Prodüksiyona simit seviyorum demişimdir." notuyla paylaştı.