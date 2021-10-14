Euro
10.6329
0.85%
Dolar
9.1571
0.88%
Altın
528.04
0.86%
Borsa
1.417
0.26%
Bitcoin
522.651
4.53%
EXEN Coin
21.26
-3.49%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Serenay Sarıkaya, reklamdan 12,5 milyon kazandı

    Uzun zamandır dizi ve filmlerde rol almayan Serenay Sarıkaya, reklamlardan parayı buldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 15:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serenay Sarıkaya, reklamdan 12,5 milyon kazandı

    Bir süredir setlerden uzak olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, ekranlarda olmamasına rağmen bu sene de paraya para demedi. Sarıkaya, 2021 yılında en çok parayı reklamlardan kazandı.

    REKLAMLAR 12.5 MİLYON GETİRDİ

    Markaların reklam yüzü olması için peşinde koştukları ünlü isimlerden birisi olan Sarıkaya, 1 yılda reklam anlaşmalarından 12.5 milyon TL hesabına yattı.

    EN ÇOK PARAYI BANKADAN ALDI

    En son 7 milyon TL karşılığında bir bankanın reklamında rol alan güzel oyuncu, jean reklamından 3 milyon TL, mücevher markasından ise 2.5 milyon TL aldı.

    Serenay Sarıkaya, reklamdan 12,5 milyon kazandı #1

    Serenay Sarıkaya, reklamdan 12,5 milyon kazandı #2Serenay Sarıkaya, reklamdan 12,5 milyon kazandı #3Serenay Sarıkaya, reklamdan 12,5 milyon kazandı #4Serenay Sarıkaya, reklamdan 12,5 milyon kazandı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir