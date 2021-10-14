Serenay Sarıkaya, reklamdan 12,5 milyon kazandı

Uzun zamandır dizi ve filmlerde rol almayan Serenay Sarıkaya, reklamlardan parayı buldu.

Bir süredir setlerden uzak olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, ekranlarda olmamasına rağmen bu sene de paraya para demedi. Sarıkaya, 2021 yılında en çok parayı reklamlardan kazandı.

REKLAMLAR 12.5 MİLYON GETİRDİ

Markaların reklam yüzü olması için peşinde koştukları ünlü isimlerden birisi olan Sarıkaya, 1 yılda reklam anlaşmalarından 12.5 milyon TL hesabına yattı.

EN ÇOK PARAYI BANKADAN ALDI

En son 7 milyon TL karşılığında bir bankanın reklamında rol alan güzel oyuncu, jean reklamından 3 milyon TL, mücevher markasından ise 2.5 milyon TL aldı.