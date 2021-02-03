Serenay Sarıkaya: Cem Yılmaz'la görüşmüyoruz

Cem Yılmaz'la ilişkisini sonlandıran Serenay Sarıkaya'dan açıklama geldi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'te bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

Ünlü oyuncu, kendisinden 18 yaş büyük komedyen Cem Yılmaz ile biten ilişkisi hakkında konuştu.

"MEVZU BURAYA GELMESİN"

Cem Yılmaz ile görüşmediklerini söyleyen 29 yaşındaki oyuncu, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz. Normal böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen" şeklinde konuştu.

Çekimler için İstanbul'a döndüğünü söyleyen Sarıkaya, "Artık dayanacak gücüm kalmadı çalışmak istiyorum" dedi