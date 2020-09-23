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    Serenay Sarıkaya denizde poz verdi

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, denizde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 04:48
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    Serenay Sarıkaya denizde poz verdi

    Tatil sezonunun sonlarına yaklaşırken ünlülerden tatil pozları gelmeye devam ediyor.

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadıkları birliktelik ile gündeme gelen Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya adından söz ettirmeye devam ediyor.

    DENİZ KEYFİ YAPTI

    Paylaşımlarıyla gündeme gelen Sarıkaya, bu kez de denizden pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun deniz keyfi sırasında paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Serenay Sarıkaya denizde poz verdi #1

    Serenay Sarıkaya denizde poz verdi #2

    Serenay Sarıkaya denizde poz verdi #3

    Serenay Sarıkaya denizde poz verdi #4

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