Serenay Sarıkaya denizde poz verdi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, denizde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Tatil sezonunun sonlarına yaklaşırken ünlülerden tatil pozları gelmeye devam ediyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadıkları birliktelik ile gündeme gelen Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya adından söz ettirmeye devam ediyor.

DENİZ KEYFİ YAPTI

Paylaşımlarıyla gündeme gelen Sarıkaya, bu kez de denizden pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun deniz keyfi sırasında paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.