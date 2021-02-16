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    Serenay Sarıkaya dönüyor

    Yeni projesini sır gibi saklayan Serenay Sarıkaya, yeni bir diziyle geri dönmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 07:29
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    Serenay Sarıkaya dönüyor

    Uzun bir süredir aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'dan ayrılınca kariyerine odaklanmaya karar verdi.

    ŞAHMERAN

    Sarıkaya, geçen yıl Netflix ile prensipte anlaşmış ve güzel oyuncu için proje arayışı başlamıştı. Kulislerde konuşulanlar bilgilere göre Sarıkaya Tims&B'nin senaryosu Pınar Bulut'a ait olan "Şahmeran" dizisi için görüşüyor.

    Dizinin yönetmeni ise Umur Turagay...

    Serenay Sarıkaya dönüyor #1

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