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    Serenay Sarıkaya: Espri yaptım

    Aylardır ünlü komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Seranay Sarıkaya, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla espri yaptığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 07:47
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    Serenay Sarıkaya: Espri yaptım

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün sevgilisi Cem Yılmaz’ın evine gitmişti. Daha sonra Etiler’deki bir kuaför salonuna geçen ünlü oyuncu, çıkışta görüntülendi.

    "ÖYLESİNE ESPRİ YAPTIM"

    Geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafını “Anlat anlat heyecanlı oluyor” notuyla Instagram’da yayınlayan Serenay Sarıkaya, o paylaşımı çıkan haberler için mi yaptığı sorulunca “Haberlere istinaden yapmadım, espri yaptım” dedi.

    Ünlü oyuncuya Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal’le arasının nasıl olduğu da soruldu. Sarıkaya, “Görüşmek üzere, kolay gelsin” diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.

    Serenay Sarıkaya: Espri yaptım #1

    Serenay Sarıkaya: Espri yaptım #2

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