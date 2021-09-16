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    Serenay Sarıkaya: Geliyor gelmekte olan

    Uzun süredir ekranlara ara veren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni projesi Şahmeran'ın haberini resmen duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 10:33
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    Serenay Sarıkaya: Geliyor gelmekte olan

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun yıllar sonra yeniden dizi setlerine dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.

    Son olarak Fi adlı dizide 'Duru' karakterine hayat veren Sarıkaya, uzun süre ekranlara ara vermişti. Şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak 'Şahmeran' adlı proje ile hayranlarının karşısına çıkacak olan Sarıkaya, Burak Deniz ile başrolü paylaşacak. Projenin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek.

    HEYECANINI PAYLAŞTI

    Sosyal medya hesabı üzerinden, senaryo okuduğu bir anın fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımına "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…" notunu düştü. Güzel oyuncunun spor tarzı dikkat çekerken; Sarıkaya'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

     

    Serenay Sarıkaya: Geliyor gelmekte olan #1

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