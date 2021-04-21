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    Serenay Sarıkaya, giyinme odasından fotoğraf paylaştı

    Kısa şortlu fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, takipçilerinden çk sayıda beğeni aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 07:59
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    Serenay Sarıkaya, giyinme odasından fotoğraf paylaştı

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile olan ilişkisini sonlandırdıktan sonra adı geçtiğimiz günlerde Haldun Demirhisar ile aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

    "ŞEY Mİ DOSTUM"

    Kısa şortu ve uzun çizmesi ile yaptığı kombinle ayna karşısına geçen Sarıkaya, paylaşımına "Şey mi dostum" notunu ekledi.

    Kısa süre içinde beğeni yağan paylaşım Sarıkaya'nın hayranlarından tam not aldı.

    Serenay Sarıkaya, giyinme odasından fotoğraf paylaştı #1Serenay Sarıkaya, giyinme odasından fotoğraf paylaştı #2

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