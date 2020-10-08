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Serenay Sarıkaya, göğüs estetiği için hastaneye yattı

Serenay Sarıkaya, göğüs estetiği için hastaneye yattı

Daha önce göğüslerine silikon yaptıran Serenay Sarıkaya, bir kez daha bıçak altına yattı.