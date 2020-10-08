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    Serenay Sarıkaya, göğüs estetiği için hastaneye yattı

    Daha önce göğüslerine silikon yaptıran Serenay Sarıkaya, bir kez daha bıçak altına yattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 13:14
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 13:14
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    Serenay Sarıkaya, göğüs estetiği için hastaneye yattı

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

    Yazın aldığı kilolarla konuşulan Serenay Sarıkaya, şimdi ise yeni bir iddia ile gündeme geldi.

    SİLİKONLAR YENİLENECEK

    İddiaya göre Sarıkaya, göğüs estetiği olmak için dün gece Maslak''taki özel bir hastaneye yatış yaptı.

    SEREN KAYA YAZILDI

    Ünlü oyuncunun, gizli gizli yaptırdığı estetik operasyonunun duyulmaması için hastane kayıtlarına adını ‘Seren Kaya’ olarak bildirdiği iddialar arasında.

    Serenay Sarıkaya, Lale Devri dizisinde rol aldığı dönemlerde göğüslerine silikon yaptırmıştı.

    Serenay Sarıkaya, göğüs estetiği için hastaneye yattı #1

    Serenay Sarıkaya, göğüs estetiği için hastaneye yattı #2

    Serenay Sarıkaya, göğüs estetiği için hastaneye yattı #3

     

    Serenay Sarıkaya, göğüs estetiği için hastaneye yattı #4

     

    Serenay Sarıkaya, göğüs estetiği için hastaneye yattı #5

    Serenay Sarıkaya, göğüs estetiği için hastaneye yattı #6

    Serenay Sarıkaya, göğüs estetiği için hastaneye yattı #7

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