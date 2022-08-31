Serenay Sarıkaya güneşlendi

Yunanistan'da tatilde olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan güneş banyosu fotoğrafları geldi.

Geçtiğimiz ay işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan dönen Serenay Sarıkaya, bir de arkadaşıyla aynı yerleri geziyor.

Yazın son günlerinin tadını çıkaran Sarıkaya, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bandanalı güzel

Sarıkaya, siyah renkli üzeri yazılı olan bikinisi, pembe bandanası ve güneş gözlüğü ile objektif karşısına geçti.

"Çek kardeşim"

30 yaşındaki Serenay Sarıkaya, tatil pozlarını, "Çek kardeşim... Elini ver bana... Gel kardeşim... Neşe getirdim sana... Al kardeşim... Ye, iç, gül, oyna..." notuyla Instagram'dan paylaştı.