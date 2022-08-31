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    Serenay Sarıkaya güneşlendi

    Yunanistan'da tatilde olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan güneş banyosu fotoğrafları geldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 13:37
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    Serenay Sarıkaya güneşlendi

    Geçtiğimiz ay işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan dönen Serenay Sarıkaya, bir de arkadaşıyla aynı yerleri geziyor.

    Yazın son günlerinin tadını çıkaran Sarıkaya, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Bandanalı güzel

    Sarıkaya, siyah renkli üzeri yazılı olan bikinisi, pembe bandanası ve güneş gözlüğü ile objektif karşısına geçti.

    "Çek kardeşim"

    30 yaşındaki Serenay Sarıkaya, tatil pozlarını, "Çek kardeşim... Elini ver bana... Gel kardeşim... Neşe getirdim sana... Al kardeşim... Ye, iç, gül, oyna..." notuyla Instagram'dan paylaştı.


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