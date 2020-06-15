Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz kilo aldı

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın koronavirüs salgını sebebiyle sporu diyeti bıraktı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile ünlü komedyen Cem Yılmaz, koronavirüs salgınından dolayı 3 aydır evlerinden çıkmıyordu.

Seyahat sınırlaması kalkar kalkmaz İstanbul'u terk edip tatile çıkan aşıklar Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi.

CEM SERENAY'A İYİ BAKIYOR

Bodrum tatilleri süren Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, pandemi döneminde aldıkları kiloyla şaşırttı.

O ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Aynı günlerde Instgaram hesabından reklam yüzü olduğu markanın çekimlerinden fotoğraflar yayınlayan Sarıkaya dalga konusu oldu. Takipçiler "Cem sana kilo mu aldırdı yoksa fotoğraflarda photsohop mu var" diye sordu.