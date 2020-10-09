Serenay Sarıkaya'nın doktorundan açıklama

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın göğüs estetiği ameliyatı için gittiği hastaneye 'Seren Kaya' adıyla kayıt yaptırdığı iddia edildi. O iddialara hastane dokturundan yanıt geldi.

Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, özel bir hastanede Seren Kaya ismiyle göğüslerinden estetik operasyon geçirdiği iddiasıyla gündemdeydi.

Ünlü oyuncunun menajerinden ve de Acıbadem Maslak hastanesinden konuyla ilgili açıklamalar geldi.

Operasyonu doğrulayan 29 yaşındaki oyuncunun menajeri, hastaneye yatış işlemlerini kendi ismiyle yaptığını belirtti. Serenay Sarıkaya, üç yıl önce memesinde tespit edilen kitle nedeniyle bıçak altına yatmıştı.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek imzasıyla yapılan yazılı açıklama şöyle:

“SAHTE İSİM İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR!”

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın 7 Ekim 2020, Çarşamba günü hastanede geçirdiği operasyonla ilgili medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı;

“Hastanemizi zan altında bırakacak şekilde, basında ‘sahte isimle hastaneye yatışı yapıldı’ şeklinde haberler yayınlanmıştır. Bu iddialar asılsızdır ve doğru değildir. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7.10.2020 – 08.10.2020 tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur.