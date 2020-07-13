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    Serenay Sarıkaya, isyan etti

    Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla magazin gündeminden bir türlü düşmeyen Serenay Sarıkaya, fena patladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 12:53
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    Serenay Sarıkaya, isyan etti

    Bir dönem aynı dizide rol alan Ozan Güven’in en yakın arkadaşı Cem Yılmaz’ın sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya platonik aşık olduğu iddia edilmişti. Yılmaz ve Sarıkaya çiftinin ise peş peşe yaşadıkları olaylardan dolayı ayrıldıkları öne sürülmüştü.

    ÇOK SİNİRLENDİ

    Bir de Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in şiddet olayı hakkında hiçbir şey söylemediği için eleştirilen Sarıkaya, hakkında çıkan iddialara adeta ateş püskürdü: “Ben her iftiraya yok öyle değil diyemem ki. Bu ne kadar yorucu. Yeter."

    İşte Sarıkaya'nın paylaşımı:

    ,Serenay Sarıkaya, isyan etti #1

    Serenay Sarıkaya, isyan etti #2

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