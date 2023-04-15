Serenay Sarıkaya itiraf etti! Şimdi bana gel dese... İbrahim Selim'in programına katılan Sarıkaya, geçmiş ilişkilerinden birinde oyunculuğu bırakacak kadar aşık olduğunu itiraf etti. Bu açıklama, akıllara Kerem Bürsin'i getirdi.

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın samimi açıklamaları gündem oldu.

Sarıkaya, Alice müzikalinden rol arkadaşı olan İbrahim Selim’in programına katıldı.

Serenay Sarıkaya, program esnasında geçmiş dönemde oyunculuğu bırakacak kadar aşık olduğunu itiraf etti.

Kerem Bürsin tartışması

“Her şeyi bırakıp gideceğim bir dönem oldu” ifadelerini kullanan Sarıkaya’nın en uzun soluklu ilişkisi olan Kerem Bürsin akıllara geldi.

Pek çok kişi, o ismin Çağatay Ulusoy veya Cem Yılmaz olabileceğine de ihtimal verdi.

"Şimdi bana gel dese..."

Serenay Sarıkaya, “Çalışmadan duramam, mesleğimi çok seviyorum ama çok yükseldiğim bir dönem. Şimdi bana gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese gelirim dediğim bir dönem oldu” şeklinde konuştu.

Tartışma konusu olan yorumların arasında yine en fazla oyu alan Kerem Bürsin oldu.

"Sorma ne haldeyim"

İbrahim Selim’in “Sonra ne oldu diye sormayacağım” ifadeleri üzerine Sarıkaya “Sorma ne haldeyim sorma” şeklinde konuştu.

İlişkileri ani şekilde biten Bürsin/Sarıkaya çiftinin ayrılığı hakkında ise ilginç bir iddia ortaya atılmıştı.

İddialara göre, evlilikleri beklenen çift “sözleşme” kriziyle kalıcı olarak ayrıldı.

Serenay Sarıkaya’nın evlilik teklifi sonrasında Kerem Bürsin’e evlilik sözleşmesi teklif ettiği iddia ediliyor.