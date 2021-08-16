Serenay Sarıkaya kampa girdi

Dijital bir platformda yayınlanacak 'Şahmeran' dizisinde Burak Deniz ile başrolleri paylaşacak olan Serenay Sarıkaya, hazırlıklara başladı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Göcek’te orman içinde sezonluk bir ev kiralamıştı. İstanbul-Göcek arası gidip geliyordu. Orman yangınları sebebiyle morali bozulan Sarıkaya, tatilini erken bitirdi ve İstanbul’a döndü.

2 HAFTADA 4 KİLO VERDİ

Dijital platformda yayınlanacak ‘Şahmeran’ dizisinde rol alacak olan güzel yıldız, fazla kilolarından kurtulmak için düğmeye bastı.Yeni projesi için kampa giren Sarıkaya, iki haftada dört kilo verdi.

AYNA POZU GELDİ

Öte yandan Serenay Sarıkaya, önceki gün haftalar sonra ilk kez paylaşım yaptı. Oyuncu, Instagram'ın hikayeler kısmından ayna karşısında çektiği bir pozunu paylaştı.