Euro
9.9924
-0.6%
Dolar
8.4714
-0.54%
Altın
487.22
-0.06%
Borsa
1.455
0.5%
Bitcoin
394.550
0.36%
EXEN Coin
26.92
0.63%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Serenay Sarıkaya kampa girdi

    Dijital bir platformda yayınlanacak 'Şahmeran' dizisinde Burak Deniz ile başrolleri paylaşacak olan Serenay Sarıkaya, hazırlıklara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 07:50
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 13:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serenay Sarıkaya kampa girdi

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Göcek’te orman içinde sezonluk bir ev kiralamıştı. İstanbul-Göcek arası gidip geliyordu. Orman yangınları sebebiyle morali bozulan Sarıkaya, tatilini erken bitirdi ve İstanbul’a döndü.

    2 HAFTADA 4 KİLO VERDİ

    Dijital platformda yayınlanacak ‘Şahmeran’ dizisinde rol alacak olan güzel yıldız, fazla kilolarından kurtulmak için düğmeye bastı.Yeni projesi için kampa giren Sarıkaya, iki haftada dört kilo verdi.

    AYNA POZU GELDİ

    Öte yandan Serenay Sarıkaya, önceki gün haftalar sonra ilk kez paylaşım yaptı. Oyuncu, Instagram'ın hikayeler kısmından ayna karşısında çektiği bir pozunu paylaştı.

    Serenay Sarıkaya kampa girdi #1

    Serenay Sarıkaya kampa girdi #2

    Serenay Sarıkaya kampa girdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir