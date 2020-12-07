Serenay Sarıkaya, Kaz Dağları'nda arsa aldı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, artık Kaz Dağları’nda yaşamak istiyor.

Komedyen Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra Kaz Dağları’na giden Serenay Sarıkaya, buradan ev sahibi olmak için 1.5 dönümlük arsa satın aldı.

Sarıkaya, ileride Kaz Dağları’na yerleşmek için ilk adımı attı ve Ayvacık’ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa aldı.

EV DE İSTİYOR

Alpler’den sonra oksijen oranı en yüksek bölge olan Kaz Dağları’nda her fırsatta tatil yapan Sarıkaya, şimdi burada ev sahibi olmak için kolları sıvadı.