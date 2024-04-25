Serenay Sarıkaya kulisinden paylaştı Güzel oyunculardan Serenay Sarıkaya, kuliste hazırlanırken verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

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Aile dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yurt dışından ödül alan ve tarzıyla konuşulan Sarıkaya, yeni projelerini de değerlendiriyor.

Başarılı isim bu defa kulisinden bir karesini yayınladı.

Fotoğraf beğenildi

Bir süredir aşk yaşadığı Mert Demir ile ilk kez el ele görüntülenen Serenay Sarıkaya, kuliste verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Önder Tiryaki'nin saçlarını yaptığı anda çekilen kareyi yayınlayan Sarıkaya'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.