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    Serenay Sarıkaya, Maldivler'de

    Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil için Maldivler'e uçtu.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 09:43
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    Serenay Sarıkaya, Maldivler'de

    Geçtiğimiz sene ünlü komedyen Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, ayrılık sonrası tatiline devam ediyor.

    Uzun süre Kaz Dağları'nda tatil yapan Sarıkaya, İstanbul'un soğuk havasından sıkıldı ve Maldivler'e uçtu.

    HAVLULU POZ

    Koronavirüs pandemisi döneminde sosyal medyayı daha aktif kullanan Seranay Serenay, Maldivler tatilinden ilk paylaşımını takipçileriyle buluşturdu.

    Ünlü oyuncu, 9.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden, üzerinde sadece mavi renk bir havlu olan pozunu yayınladı.

    Serenay Sarıkaya, Maldivler de #1Serenay Sarıkaya, Maldivler de #2

    Serenay Sarıkaya, Maldivler de #3

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