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    Serenay Sarıkaya Milano'da

    Dünyaca ünlü bir markanın elçisi olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geceye damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 14:15
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    Serenay Sarıkaya Milano'da

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir markanın yüzü oldu. Önceki gün markanın gecesine katılan Serenay Sarıkaya, Milano'da da güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    BEĞENİ YAĞDI

    Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından davetten fotoğraflar paylaştı. Sarıkaya, derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği pozları, 'Hazırsanız başlıyorum' notuyla paylaştı. Yayınladığı karelere çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    Gecede iki kıyafet giyen güzel oyuncu, ikinci tercihinde saçlarını açık bırakıp, beyaz mini elbise giydi.

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