Serenay Sarıkaya, oyunu Bebek’te kullandı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Bebek’te kullanan Serenay Sarıkaya, spor tarzıyla tüm bakışları üzerinde topladı.

ensonhaber.com Şu sıralar “Aile” dizisiyle sevenlerinin karşısında olan Serenay Sarıkaya, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı. İstanbul Bebek’teki okula giden oyuncu, spor tarzıyla dikkat çekti. "Bitse de gitsek" Sandık görevlilerinin ilgi gösterdiği oyuncu, “Bir an önce bitse de gitsek” dese de, sırasını bekledi. Oy pusulasını alan Sarıkaya, kabine geçmeden de çantasını sandalyenin üzerine bıraktı. Hızlıca gitti Oyunu verdikten sonra imzasını atan oyuncu, hızlıca okuldan ayrıldı.