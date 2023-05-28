Serenay Sarıkaya, oyunu kullandı Oyuncu Serenay Sarıkaya Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beşiktaş’ta kullandı. Sarıkaya’nın tanınmamak için şapka, gözlük ve büyük bir kulaklık taktığı görüldü.

ensonhaber.com İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yoğun katılım var… Milyonlarca kişi, sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları okullara koştu. Ünlü isimler de sandık başındaydı. Beşiktaş'ta kullandı Şu sıralar Kıvanç Tatlıtuğ ile “Aile” dizisinde boy gösteren oyuncu Serenay Sarıkaya da oyunu kullandı. Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’na giden oyuncu, 1059 nolu sandıkta oyunu kullandı ve "Hayırlı olsun" dedi. Tanınmamak için elinden geleni yaptı Sarıkaya’nın kombini ise dikkat çekti. Tanınmamak için şapka, gözlük ve büyük bir kulaklık taktığı görülen oyuncu, oyunu kullandıktan sonra hızlıca okuldan ayrıldı.