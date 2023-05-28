ensonhaber.com

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yoğun katılım var…

Milyonlarca kişi, sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları okullara koştu.

Ünlü isimler de sandık başındaydı.

Beşiktaş'ta kullandı

Şu sıralar Kıvanç Tatlıtuğ ile “Aile” dizisinde boy gösteren oyuncu da oyunu kullandı.

Tevfik Fikret İlkokulu’na giden oyuncu, 1059 nolu sandıkta oyunu kullandı ve "Hayırlı olsun" dedi.

Serenay Sarıkaya, oyunu kullandı
Serenay Sarıkaya, oyunu Beşiktaş'ta kullandı

Tanınmamak için elinden geleni yaptı

Sarıkaya’nın kombini ise dikkat çekti.

Tanınmamak için şapka, gözlük ve büyük bir kulaklık taktığı görülen oyuncu, oyunu kullandıktan sonra hızlıca okuldan ayrıldı.