Serenay Sarıkaya, papatyalar içinde poz verdi

Uzun süre “reklam aşkı” iddialarıyla magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın mutlu ilişkileri, tüm hızı ve heyecanıyla devam ediyor.

PAPATYA SEVİYOR

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı bir kare ile dikkat çekti. Sarıkaya, papatya buketleriyle çevrili olduğu anı kırmızı kalp emojisi eşliğinde yayınladı.

MERT HER SABAH ÇİÇEK VE KAHVEYLE GİDİYOR

Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada en çok papatyadan etkilendiğini belirterek, "Erkek arkadaşım da bana papatya alır." demişti.

Öte yandan Sarıkaya’nın iki yıldır birlikte olduğu şarkıcı Mert Demir de katıldığı bir programda, sevgilisine her sabah çiçek ve kahve götürdüğünü söylemişti.