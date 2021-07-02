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    Serenay Sarıkaya plaja indi

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, gittiğin otelin plajında objektiflere yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 09:22
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    Serenay Sarıkaya plaja indi

    Marka yüzü olduğu Bulgari’nin Yalıkavak’taki mağazasının açılışı için Bodrum’a gelen Serenay Sarıkaya, davetin ertesi günü ünlü bir otelin plajında yorgunluk attı.

    Bir gün öncesinde arkadaşlarıyla doğum gününü de kutlayan ünlü oyuncu, plajdayken telefonuna gelen tebrik mesajlarını yanıtladı.

    SICAKLAR BUNALTTI

    Sarıkaya, öğlen saatlerinde sıcaktan bunalınca denize girip serinledi. Güzel oyuncu plajda önce mavi, sonra turuncu bikinisiyle boy gösterdi.

    Serenay Sarıkaya plaja indi #1Serenay Sarıkaya plaja indi #2Serenay Sarıkaya plaja indi #3

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