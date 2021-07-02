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- Serenay Sarıkaya plaja indi
Serenay Sarıkaya plaja indi
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, gittiğin otelin plajında objektiflere yakalandı.
- Haber Merkezi
- 02.07.2021 - 09:17
- Güncelleme : 02.07.2021 - 09:22
Marka yüzü olduğu Bulgari’nin Yalıkavak’taki mağazasının açılışı için Bodrum’a gelen Serenay Sarıkaya, davetin ertesi günü ünlü bir otelin plajında yorgunluk attı.
Bir gün öncesinde arkadaşlarıyla doğum gününü de kutlayan ünlü oyuncu, plajdayken telefonuna gelen tebrik mesajlarını yanıtladı.
SICAKLAR BUNALTTI
Sarıkaya, öğlen saatlerinde sıcaktan bunalınca denize girip serinledi. Güzel oyuncu plajda önce mavi, sonra turuncu bikinisiyle boy gösterdi.