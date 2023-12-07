Serenay Sarıkaya samimi itiraflar: "Yaşadıklarım bana oyunculuğu seçme sebebim oldu" Medcezir dizisinden 9 yıl sonra Aile ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, çocukluk dönemine dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Alice müzikali, Şahmaran ve son olarak yer aldığı Aile dizisinde performansı ile tam not alan Serenay Sarıkaya, bu ay bir derginin kapağında yer aldı.

Verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan Sarıkaya, geçmiş hayatından bahsetti.

Şu sıralar oyuncu Cansu Tosun'un babasıyla yasak aşk yaşayan annesinin, babasıyla boşanma dönemini anlatan güzel oyuncu, o günlerin kendisine çok şey kattığını söyledi.

İşte Serenay Sarıkaya'nın o röportajından ara başlıklar:

“Annem ve babam boşandıktan sonra..."

Psikolojiye meraklı olan Serenay Sarıkaya, “Annem ve babam boşandıktan sonra uzun yıllar teyzem, ben ve annem yaşadık.

Evde devamlı bu tarzda kitaplar okunur, her türlü gündelik ya da olağandışı olay psikolojik çerçeveleriyle ev konseyinde değerlendirilirdi.

"Daha o yaşta kazandım bazı şeyleri"

Daha o yaşlarda empati kurma, anlama, kendimi doğru ifade etme, davranış ve duygularımı derinlemesine ve samimiyetle gerçekleştirebilme becerileri kazanmıştım.

Bu hayat boyu bana çok yardımcı oldu. İş hayatım da özel hayatım da..

Muhakkak ki bir yatkınlığımın olması, bildiğim bir yer gibi hissettirmesi de bu işi seçme sebeplerimden.." sözleriyle anlattı.