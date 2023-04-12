Serenay Sarıkaya siyah elbisesiyle poz verdi

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Geçtiğimiz yıllarda çalkantılı aşk hayatı ile oldukça konuşulan Serenay Sarıkaya, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisiyle yıllar sonra ekranlara döndü. Sarıkaya dizide Devin karakterine hayat veriyor.
Başarısının yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabı Instagram'da aktif bir isim.
Siyah elbise giydi
Sık sık hayatından kareler yayınlayan güzel oyuncu son olarak siyah elbisesi ile herkesi kendine hayran bıraktı.
Sarıkaya'nın paylaşımına yorum yağdı.