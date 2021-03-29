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    Serenay Sarıkaya siyahlar içinde

    Tarzıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, önceki gün de iddialı bir stille görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 09:48
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    Serenay Sarıkaya siyahlar içinde

    Maldivler tatili sonrası İstanbul'a dönen oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'ndaki sürekli gittiği bakım merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.

    KARE BURUNLU AYAKKABILAR

    Ünlü oyuncu, siyah deri kombini, farklı renkteki eldivenleri ve Balenciaga marka kare burunlu ayakkabılarıyla dikkat çekti.

    "EVDE DURACAĞINA FAYDALI OLSUN"

    Kıyafetlerini Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan Sarıkaya, "Kız çocuklarının eğitimi için böyle şeyler yapmayı seviyorum, biliyorsunuz. Kıyafetler evde duracağına faydalı olsun istedim." şeklinde konuştu.

    Serenay Sarıkaya siyahlar içinde #1

    Serenay Sarıkaya siyahlar içinde #2

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