Serenay Sarıkaya siyahlar içinde

Tarzıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, önceki gün de iddialı bir stille görüntülendi.

Maldivler tatili sonrası İstanbul'a dönen oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'ndaki sürekli gittiği bakım merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.

KARE BURUNLU AYAKKABILAR

Ünlü oyuncu, siyah deri kombini, farklı renkteki eldivenleri ve Balenciaga marka kare burunlu ayakkabılarıyla dikkat çekti.

"EVDE DURACAĞINA FAYDALI OLSUN"

Kıyafetlerini Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan Sarıkaya, "Kız çocuklarının eğitimi için böyle şeyler yapmayı seviyorum, biliyorsunuz. Kıyafetler evde duracağına faydalı olsun istedim." şeklinde konuştu.