Serenay Sarıkaya tatile doymuyor Başrolünde yer aldığı Aile dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu Yunanistan’da alan oyuncu Serenay Sarıkaya, pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

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Son zamanlarda oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla dillerden düşmeyen isim Serenay Sarıkaya.

Uzun yıllar sonra televizyon ekranlarına dönen genç oyuncu, 'Aile' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşıyor.

Çift, uyumlarıyla adeta göz dolduruyor.

Tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen dizi sezon finali yapınca dev kadro tatile çıktı.

Serenay Sarıkaya da tatil planları için rotayı Yunanistan'a çevirdi.

Tatile doymuyor

Burada her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncu, fiziği ile büyük beğeni topluyor.

Son olarak yaptığı paylaşımda beyaz bikinisiyle dikkat çeken Sarıkaya, "Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor." notunu ekledi.