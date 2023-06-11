Serenay Sarıkaya tatile doymuyor
ensonhaber.com

Son zamanlarda oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla dillerden düşmeyen isim Serenay Sarıkaya.

Uzun yıllar sonra televizyon ekranlarına dönen genç oyuncu, 'Aile' dizisinde ile başrolü paylaşıyor.

Çift, uyumlarıyla adeta göz dolduruyor.

Tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen dizi sezon finali yapınca dev kadro tatile çıktı.

da tatil planları için rotayı Yunanistan'a çevirdi.

Tatile doymuyor

Burada her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncu, fiziği ile büyük beğeni topluyor.

Son olarak yaptığı paylaşımda beyaz bikinisiyle dikkat çeken Sarıkaya, "Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor." notunu ekledi.

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