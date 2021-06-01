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    Serenay Sarıkaya tekne bakıyor

    Doğa ve deniz sevgisiyle bilinen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, artık kendi teknesinde tatil yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 07:01
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 07:02
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    Serenay Sarıkaya tekne bakıyor

    Adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Haldun Demirhisar'la görüntülenen Serenay Sarıkaya, kendisini pahalı bir hediye almak için araştırmara başladı. Deniz ve doğa tutkusuyla bilinen Sarıkaya, tekne almak için harekete geçti.

    KENDİ TEKNESİNE BİNECEK

    Azimut marka tekneleri inceleyen Serenay Sarıkaya'ya, annesi Ümran Hanım da eşlik etmiş. Bir tekneyi çok beğenen güzel oyuncu, satın almak için görüşmelere devam ediyor.

    Şimdiye kadar hep arkadaşlarının teknesinde boy gösteren oyuncu, bu yaz kendi teknesiyle Ege sahillerinde boy gösterecek.

    Bu arada oyuncular arasında Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un da teknesi bulunuyor.

    Serenay Sarıkaya tekne bakıyor #1Serenay Sarıkaya tekne bakıyor #2

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