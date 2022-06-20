Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'le Yunanistan'a gitti

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta objektiflere yansıdı.

Ekranların aranan yüzlerinden Serenay Sarıkaya, bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile bir dargın bir barışık birliktelik yaşıyor.

Yunanistan'da aşk

Geçtiğimiz günlerde Emirgan’da mekan çıkışı samimi bir şekilde objektiflere yansıya Serenay Sarıkayave Umut Evirgen tatil sezonunu Yunanistan’da açtı.

Bir beachte görüntülenen sevgililerin neşeli halleri dikkat çekti. Beachteki partiye de katılan sevgililer şarkılara eşlik edip gönüllerince eğlendiler.

Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'le Yunanistan'da VİDEO

