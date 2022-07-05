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    Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'le Yunanistan'da tatil yapıyor

    Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'le Yunanistan'da tatil yapıyor

    Serenay Sarıkaya Yunanistan sokaklarında çıplak ayak dans etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 12:23
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    Eski sevgilisi ünlü komedyen Cem Yılmaz'la gittiği Yunanistan'da görüntülenince aşk yaşadıkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya, şimdi de yeni sevgilisi işletmeci Umut Evirgen'le komşu ülkeye gitti.

    Yunanistan'da dans

    Yunanistan'da sevgilisiyle tatil yapan güzel oyuncu, aşka geldi. Gittiği mekanda çıplak ayak dans edip eğlenen ünlü oyuncuyu sevgilisi hayranlıkla videoya kaydetti.

    Türkiye - Yunanistan gerilimi

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son haftalarda daha da tırmanmış durumdayken Sarıkaya'nın sosyal medyaya düşen videosu gündem oldu. Güzel oyuncunun Yunan müziğinde tef çalıp dans etmesi eleştiri aldı.

    Serenay Sarıkaya Yunanistan sokaklarında dans etti VİDEO

    Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen le Yunanistan da tatil yapıyor #1

    Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen le Yunanistan da tatil yapıyor #2

    Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen le Yunanistan da tatil yapıyor #3

    Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen le Yunanistan da tatil yapıyor #4

    Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen le Yunanistan da tatil yapıyor #5

    Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen le Yunanistan da tatil yapıyor #6

    Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen le Yunanistan da tatil yapıyor #7


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