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    Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'den çıplak poz

    Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in rol aldığı Şahmaran dizisindeki cesur sahneler daha dizi başlamadan gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 09:46
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 11:13
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    Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'den çıplak poz

    Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in yer aldığı dijital platformda yayınlanacak dizisi "Şahmaran"ın resmi fragmanı yayınlandı.

    Dizinin fragmanında, Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya’nın çırılçıplak kamera karşısına geçtiği sahneler dikkat çekti.

    Dizinin konusu

    Galası 19 Ocak’ta yapılacak olan dizide Şahsu (Serenay Sarıkaya), öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıra dışı ve gizemli bir topluluğun ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin en büyük sembollerinden olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu’nun da gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını beklemektedir. Büyükbabasından geçmişin hesabını sormak üzere yola çıkan Şahsu’nun Maran ile yollarının kesişmesiyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

    Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz den çıplak poz #1

    Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz den çıplak poz #2

    Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz den çıplak poz #3

    Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz den çıplak poz #4


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