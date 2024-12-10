Güzelliğiyle ve oyunculuğuyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya, uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile birlikteydi.

İlişkilerinin en başından beri 'reklam aşkı' yaşadıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den kötü haber geldi. Ünlü çift sonunda bu dedikodulara dayanamadı ve ayrıldı.

'Aramızda Kalmasın' programında Müge Dağıstanlı, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılığının perde arkasını anlattı:

"SERENAY'IN ALTINDA EZİLDİ"

''Ayrılık kararını alan kesin olarak Serenay Sarıkaya. Sarıkaya bir süredir ayrılık kararını düşünüyormuş.

Düşünme sebeplerinden bir tanesi 'Mert Demir'in sürekli Seranay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu için burada' eleştirileri sonrası Mert Demir'in biraz psikolojisinin bozulmasıymış. Bu durumu Seranay Sarıkaya'ya daha çok yansıtmaya başlamış.

'Reklam aşkı, bu aşk gerçek değil' söylemlerinden ciddi şekilde yorulmuşlar. Bir yemekte buluşmuşlar, yemekten sonra da ayrılmışlar.''