Serenay Sarıkaya: Yeni bir ilişkiye hazır değilim

Bir süredir hayatında kimse olmayan Serenay Sarıkaya, ilişki itirafıyla dikkat çekti.

Kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı iş insanı Haldun Demirhisar'la anılan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bir dergiye röportaj verdi. Yaşça büyük insanlarla birlikte olduğunu söyleyen Sarıkaya, samimi açıklamalarda bulundu.

"HAZIR DEĞİLİM"

"Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" itirafında bulunan Sarıkaya, "Sevgililerin neden senden yaşça büyük?" sorusuna cevap verdi.

"ENERJİLİ İNSANLARA ÇEKİLİYORUM"

Güzel oyuncu, "Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum" diye konuştu.

Güzel oyuncunun iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Sarıkaya bu iddiaları yalanlamıştı.