Serenay Sarıkaya, yeni saçlarını paylaştı: Tarzı çok beğenildi Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılan Serenay Sarıkaya'nın yeni saçlarını hayranlarının beğenisine sunduğu paylaşıma yorum yağdı.

Büşra Yıldız

Güzelliği ve aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bir kez daha tüm ilginin odağı oldu.

Bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılan Sarıkaya, tarzında değişikliğe gitti.

YENİ TARZINI PAYLAŞTI

Festival sırasında tüm gözleri üzerine toplayan güzel oyuncu, koyulaştırdığı ve kesimini değiştirdiği saçlarıyla büyük beğeni topladı.

Yeni saçlarıyla poz veren seksi oyuncu, fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının beğenisine sundu.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Vücuduna yapışan elbisesi, buğulu göz makyajı ve yeni saçlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen Seranay Sarıkaya, beğeni yağmuruna tutuldu.

Yeni tarzı çok sevilen Sarıkaya için sadık hayranları 'İçindeki tanrıçayı ortaya çıkarmış' yorumlarında bulundu.