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    Serenay Sarıkaya yine annesiyle tatilde

    Serenay Sarıkaya, en iyi dostu annesi Ümran Hanım'la Göcek'e gitti.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 09:27
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    Serenay Sarıkaya yine annesiyle tatilde

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kısa süre önce annesi Ümran Seyhan ile Maldivler tatiline çıkmıştı. Çok konuşulan Maldivler tatiline doymayan Sarıkaya, rota değiştirdi.

    ANNESİYLE KAPANDI

    Paylaştığı fotoğraflar gündem olan Sarıkaya, bu sefer yine annesi Ümran Hanım ile Ege'de tatile çıktı. 17 günlük sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Serenay Sarıkaya, annesi ile birlikte Göcek koylarında stres atıyor.

    MÜZİKAL KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

    Son zamanlarda yaptığı paylaşımlar ile Alice Müzikali'ni çok özlediğini dile getiren Serenay Sarıkaya, mayıs ayının sonunda ise müzikalin provalarına başlayacak.

    Serenay Sarıkaya yine annesiyle tatilde #1

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