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    Serenay Sarıkaya, Yunanistan'a doymadı

    Sevgilisi Umut Evirgen ile Yunansitan tatilinden geçtiğimiz haftalarda dönen Serenay Sarıkaya, komşuya yine gitti.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 11:20
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    Serenay Sarıkaya, Yunanistan'a doymadı

    Geçtiğimiz ay sevgilisi Umut Evirgen ile Yunan adalarını gezen Serenay Sarıkaya, bu kez arkadaşıyla Yunanistan seyahatine çıktı.

    Butik otellerde kalıp salaş restoranları keşfederken bol bol eğlenip Instagram için de poz veriyorlar.

    Yılanlı poz

    Ünlü oyuncu, önceki gün ayna karşısında verdiği pozu 'Ssss' notu ve yılan emojisiyle paylaştı.

    Serenay Sarıkaya, Yunanistan a doymadı #1

    Serenay Sarıkaya, Yunanistan a doymadı #2

    Serenay Sarıkaya, Yunanistan a doymadı #3

    Serenay Sarıkaya, Yunanistan a doymadı #4


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