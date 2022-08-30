Serenay Sarıkaya, Yunanistan'a doymadı

Sevgilisi Umut Evirgen ile Yunansitan tatilinden geçtiğimiz haftalarda dönen Serenay Sarıkaya, komşuya yine gitti.

Geçtiğimiz ay sevgilisi Umut Evirgen ile Yunan adalarını gezen Serenay Sarıkaya, bu kez arkadaşıyla Yunanistan seyahatine çıktı.

Butik otellerde kalıp salaş restoranları keşfederken bol bol eğlenip Instagram için de poz veriyorlar.

Yılanlı poz

Ünlü oyuncu, önceki gün ayna karşısında verdiği pozu 'Ssss' notu ve yılan emojisiyle paylaştı.