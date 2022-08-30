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- Serenay Sarıkaya, Yunanistan'a doymadı
Serenay Sarıkaya, Yunanistan'a doymadı
Sevgilisi Umut Evirgen ile Yunansitan tatilinden geçtiğimiz haftalarda dönen Serenay Sarıkaya, komşuya yine gitti.
- Haber Merkezi
- 30.08.2022 - 11:04
- Güncelleme : 30.08.2022 - 11:20
Geçtiğimiz ay sevgilisi Umut Evirgen ile Yunan adalarını gezen Serenay Sarıkaya, bu kez arkadaşıyla Yunanistan seyahatine çıktı.
Butik otellerde kalıp salaş restoranları keşfederken bol bol eğlenip Instagram için de poz veriyorlar.
Yılanlı poz
Ünlü oyuncu, önceki gün ayna karşısında verdiği pozu 'Ssss' notu ve yılan emojisiyle paylaştı.