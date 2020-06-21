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    Serenay Sarıkaya'dan ayna pozları

    Instagram hesabından yeni fotoğraflarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın üzerinde erkek şortunun olduğu dikkatlerden kaçmadıç
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 20:59
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    Serenay Sarıkaya'dan ayna pozları

    Cem Yılmaz'la doludizgin bir aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından aynadan çektiği yeni fotoğraflarını paylaştı.

    AYNA POZLARI

    Takipçilerin kısa süre içerisinde binlerce kez beğendiği fotoğraflarda Sarıkaya'nın erkek şortu giydiği göze çarptı.

    Serenay Sarıkaya'nın takipçileri, "Cem Yılmaz'ın şortunu mu giydin?" diye sordu.

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