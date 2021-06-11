Serenay Sarıkaya'dan bikinili pozlar

Tatiline devam eden güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli bikinisi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor.

"HALDUN ARKADAŞIM"

Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İddiaların ardından ünlü oyuncu, "Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır." diyerek söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtmişti. Ancak Sarıkaya'nın Göcek'te yine Demirhisar ile görüntülenmesi yine dedikoduları alevlendirmişti.

TATİL DEVAM EDİYOR

Tatilini sürdüren Sarıkaya, Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı. Takipçilerinden yoğun ilgi gören kareler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarıkaya'nın paylaşımları 30 dakikada 100 binden fazla beğeni aldı.