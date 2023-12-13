Serenay Sarıkaya'dan cesur pozlar! Sosyal medyayı salladı

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Aile dizisiyle ekranlara dönüş yapan Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Sarıkaya, özel bir çekim için kamera karşısına geçti.
Güzel ismin paylaştığı beyaz elbiseleri karelere yorum yağdı.
Serenay farkı
Attığı adım olay olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz saatlerde bir marka çekiminde verdiği pozları Instagram hesabından paylaşınca kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Bu pozları "Rötuş yapmaya gerek yok..." notunu düşerek paylaştı.
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