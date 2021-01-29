Serenay Sarıkaya'dan güldüren paylaşım

Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla uzun bir süre konuşulmuştu.

KİLOLU SERENAY

Sarıkaya, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Yakın arkadaşı Ezgi Mola ile bir karesini yayınlayan güzel oyuncu, bir uygulama yardımıyla kilo almış hallerini yayınladı.

Ezgi Mola ile Serenay Sarıkaya'yı görenler gözlerine inanamadı.