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    Serenay Sarıkaya'dan ilginç itiraf! Gözünü alamadan baktığı şey...

    Oyuncu Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim’in “Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey ne?” sorusuna şaşırtan bir cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 11:43
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    Serenay Sarıkaya'dan ilginç itiraf! Gözünü alamadan baktığı şey...

    Netflix yapımı Türk dizisi Şahmeran ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, kendisi hakkında ilginç bir itirafda bulundu.

    İbrahim Selim ile Bu Gece'nin 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelen 100. bölümünün konukları Alice Müzikali’nden rol arkadaşları; Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Şükrü Özyıldız oldu.

    Sarıkaya, “Gözlerimin İçine Bak” bölümünde İbrahim Selim’in “Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey ne?” sorusuna yanıtıyla dikkatleri çekti.

    “KENDİ MESELESİNİ ÇÖZMÜŞ İNSANLAR"

    Sarıkaya, “Ben en çok şuna hayranlık duyuyorum ve gerçekten öyle bir şey gördüğüm anda da bunu anlıyorum; hani bazı insanlar vardır, kendi meselesini çözmüştür, kendini çok iyi tanıyordur, kendiyle barışıktır ve o bir özgüven getirir. Hatta bu gözünde bir ışık, bir enerji oluşturur. Yani o kişiyi gördüğünde onu bilirsin ve o ışık seni çok uzaktan dahi olsa çarpar. Ne kadar güzel dersin hani daha hiç konuşmadan da ruhunu güzel bulursun, anlarsın. Bu beni çok etkileyen bir şey oluyor ve böyle insanları seyrederken gözümü alamıyorum” ifadelerini kullandı.

    Serenay Sarıkaya dan ilginç itiraf! Gözünü alamadan baktığı şey... #1

    Serenay Sarıkaya dan ilginç itiraf! Gözünü alamadan baktığı şey... #2

    Serenay Sarıkaya dan ilginç itiraf! Gözünü alamadan baktığı şey... #3


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