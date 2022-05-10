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    Serenay Sarıkaya'dan kalça dansı

    Alice Müzikali'yle yeniden sahnelere dönen Serenay Sarıkaya dans ettiği anlarla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 15:24
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    Serenay Sarıkaya'dan kalça dansı

    Ezgi Mola, Merve Dizdar, Enis Arıkan ve Şükrü Özyıldız gibi isimlerle Alice Müzikali'nde yer alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, setten videolar yayınlamaya devam ediyor.

    Oyuna hazırlanırken ayna karşısında kendinden geçen Sarıkaya, sadece göğüslerini kapatan uzun kollu büstiyeriyle hayranlarını mest etti.

    Serenay salladı

    Alice Müzikali ekibi oyundan sonra da eğlenmeye gitti. Serenay Sarıkaya bu eğlencede kendini tutamadı. Kalça dansı yapan Serenay'ın keyifli hallerine beğeni yağdı.

    Serenay Sarıkaya'dan kalça dansı ViDEO

    Serenay Sarıkaya dan kalça dansı #1

    Serenay Sarıkaya dan kalça dansı #2


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