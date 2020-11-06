Serenay Sarıkaya'dan Saadet Özsırkıntı açıklaması

Etiler'de görüntülenen Serenay Sarıkaya, ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz ile adı aşk dedikodularına karışan Saadet Özsırkıntı hakkında konuştu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra ilk kez görüntülenen Serenay Sarıkaya, önceki akşam restoran çıkışı görüntülendi.

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında kayıtsız kalamayan Sarıkaya, aracının camını açarak, sorulara yanıt verdi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Geçtiğimiz ay bir estetik operasyon geçiren oyuncu, muhabirlerin "Sağlık durumunuz nasıl?" sorusuna, "Arkadaşlar her şey yolunda iyiyim çok şükür" dedi.

"TAKİP ETMİYORUM Kİ"

Güzel oyuncu, komedyen Cem Yılmaz ile ayrılık sorularına ise, "Arkadaşlar sonra konuşuruz, teşekkür ederim" yanıtını verdi. Cem Yılmaz'ın, sunucu Saadet Özsırkıntı ile yakınlaştığı iddiası sonrasında, Özsırkıntı'nın sosyal medya hesabından kendisini takipten çıkarmasının hatırlatılması üzerine Sarıkaya, "Ben kendisini zaten takip etmiyordum. Hepinize kolay gelsin" diyerek mekandan ayrıldı.