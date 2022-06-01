Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu

Bir dergi için kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya, yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Serenay Sarıkaya, önceki gün katıldığı bir ödül töreninde pembe kombiniyle beğeni toplamıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Instagram'dan yeni bir paylaşımda bulunan Serenay Sarıkaya, çömelerek poz verdi.

Serenay'dan semt oturuşu

Güzel oyuncu, semt oturuşu adını verdiği pozuyla hem güldürdü hem de fiziğiyle büyüledi.

"Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz." diyerek poz veren Sarıkaya'ya takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.