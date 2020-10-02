Serenay Sarıkaya'nın 16 bin TL'lik terlikleri

Serenay Sarıkaya'nın 16 bin TL'lik terlikleri

Serenay Sarıkaya, 16 bin TL verdiği sokak terlikleriyle Etiler'de gezdi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki bir kaş tasarım merkezi çıkışı görüntülendi.

TERLİKLER 16 BİN TL

Parlak altın sarısı bir pantolon giyen Sarıkaya'nın 16 bin TL'lik terlikleri dikkat çekti.

HER GÜN BİR YERDE

Gazetecilere espri yapan oyuncu Serenay Sarıkaya, "Dünden bugüne değişen hiçbir şey yok" diye konuşup tebessüm ettirdi.

MAYOSU 26 BİN TL

Bir süredir komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda deniz kenarında mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Serenay Sarıkaya'nın üzerindekilerin toplam fiyatı 26 bin 750 TL'ydi.