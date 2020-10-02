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    Serenay Sarıkaya'nın 16 bin TL'lik terlikleri

    Serenay Sarıkaya, 16 bin TL verdiği sokak terlikleriyle Etiler'de gezdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 10:59
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    Serenay Sarıkaya'nın 16 bin TL'lik terlikleri

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki bir kaş tasarım merkezi çıkışı görüntülendi.

    TERLİKLER 16 BİN TL

    Parlak altın sarısı bir pantolon giyen Sarıkaya'nın 16 bin TL'lik terlikleri dikkat çekti.

    HER GÜN BİR YERDE

    Gazetecilere espri yapan oyuncu Serenay Sarıkaya, "Dünden bugüne değişen hiçbir şey yok" diye konuşup tebessüm ettirdi.

    MAYOSU 26 BİN TL

    Bir süredir komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda deniz kenarında mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Serenay Sarıkaya'nın üzerindekilerin toplam fiyatı 26 bin 750 TL'ydi.

    Serenay Sarıkaya nın 16 bin TL lik terlikleri #1

    Serenay Sarıkaya nın 16 bin TL lik terlikleri #2

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