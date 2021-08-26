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Serenay Sarıkaya'nın çocukluk fotoğrafı
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 18:50
Dijital platformda yayınlanacak ‘Şahmeran’ dizisinde rol alacak olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, fazla kilolarından kurtulmak için kampa girmesiyle konuşuluyordu.
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, fotoğrafını "Hiyaaaa…" notuyla paylaştı.
23 NİSAN'DA DA PAYLAŞMIŞTI
Güzel oyuncunun bu ilk paylaşımı değil.
Daha önce de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da çocukluğuna ait bir fotoğraf paylaşmış, büyük beğeni toplamıştı.