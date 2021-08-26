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    Serenay Sarıkaya'nın çocukluk fotoğrafı

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 18:50
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    Serenay Sarıkaya'nın çocukluk fotoğrafı

    Dijital platformda yayınlanacak ‘Şahmeran’ dizisinde rol alacak olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, fazla kilolarından kurtulmak için kampa girmesiyle konuşuluyordu.

    ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

    Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

    Çocukluk fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, fotoğrafını "Hiyaaaa…" notuyla paylaştı.

    Serenay Sarıkaya nın çocukluk fotoğrafı #1

    23 NİSAN'DA DA PAYLAŞMIŞTI

    Güzel oyuncunun bu ilk paylaşımı değil.

    Daha önce de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da çocukluğuna ait bir fotoğraf paylaşmış, büyük beğeni toplamıştı.

    Serenay Sarıkaya nın çocukluk fotoğrafı #2

    Serenay Sarıkaya nın çocukluk fotoğrafı #3

    Serenay Sarıkaya nın çocukluk fotoğrafı #4

     

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