Serenay Sarıkaya'nın çocukluk fotoğrafı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Dijital platformda yayınlanacak ‘Şahmeran’ dizisinde rol alacak olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, fazla kilolarından kurtulmak için kampa girmesiyle konuşuluyordu.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Çocukluk fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, fotoğrafını "Hiyaaaa…" notuyla paylaştı.

23 NİSAN'DA DA PAYLAŞMIŞTI

Güzel oyuncunun bu ilk paylaşımı değil.

Daha önce de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da çocukluğuna ait bir fotoğraf paylaşmış, büyük beğeni toplamıştı.